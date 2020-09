INTZ começa mundial de LoL com duas derrotas e corre risco de eliminação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Worlds 2020, mundial de League of Legends (LOL), não começou fácil para equipe brasileira INTZ. O time fez dois jogos nesta sexta-feira (25), um às 5h e outro às 7h no horário de Brasília, mas acabou saindo derrotado de ambos.

INTZ enfrentou a equipe europeia MAD Lions (LEC) na primeira partida. Já na segunda, os brasileiros disputaram com Oceania, Legacy. Foram 40 minutos de jogo difícil e a equipe, que está em Xangai, na China, não obteve exito.

Com isso, a INTZ encerra o primeiro dia de jogos na lanterna do Grupo A da Fase de Entrada sem vitórias. Através do Twitter, o time usou o perfil para mandar uma mensagem à torcida. "Não tivemos um começo fácil e não poderemos vacilar mais. Vamos manter o foco, a calma e voltar atrás de uma vitória amanhã. As chances ainda não acabaram. Vamos buscar as próximas vitórias e classificarmos para a MD5."

Neste sábado (26) a INTZ volta ao Rift para enfrentar a equipe turca SuperMassive. O jogo acontecerá às 6h no horário de Brasília. Na próxima segunda-feira (28), o embate será contra a Team Liquid.

A competição Worlds 2020 vai até o dia 31 de outubro, contando com a fase preliminar, da qual dez times lutam por quatro vagas para as fases de grupos. Assim, disputam jogos antes das demais. A equipe brasileira está entre eles.

Com as derrotadas, a INTZ precisa vencer as próximas partidas para sobreviver no campeonato.