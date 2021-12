Internet resgata vídeo de Tom Holland dizendo não saber quem é Almodóvar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cultura cinematográfica de Tom Holland, 25, está sendo posta em xeque. É que recentemente o ator americano, famoso pelo papel de Homem-Aranha, rebateu o cineasta Martin Scorsese, 79, dizendo que ele não "sabe como são" os filmes de super-heróis, pois nunca fez um. Pois a internet fez questão de resgatar uma entrevista em que o astro de Hollywood também parece não entender muito do universo do cinema. No trecho de vídeo, que está repercutindo nas redes sociais, ele diz não saber quem é Pedro Almodóvar, 72, um dos maiores diretores de todos os tempos. No vídeo, que foi feito durante a divulgação de "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019), ele aparece ao lado de Jake Gyllenhaal, 41, que diz que seria interessante ver um filme da Marvel dirigido por Almodóvar. "Quem é Pedro Almodóvar?", pergunta o jovem. "É um diretor espanhol incrível. Ele é extraordinário, é o meu diretor preferido", responde o colega. "Ah, sério?", pergunta Holland. Em entrevista ao The Hollywood Reporter publicada nesta sexta-feira (24), o britânico Tom Holland afirmou que obras do tipo são "arte de verdade". "Você poderia perguntar para o [Martin] Scorsese: 'Gostaria de fazer um filme da Marvel?'. Mas ele não sabe como são porque nunca fez um", argumentou o ator de 25 anos, intérprete do Homem-Aranha nos filmes mais recentes da franquia. "Eu fiz filmes da Marvel e também já fiz filmes candidatos ao Oscar, e a única diferença, mesmo, é que um é muito mais caro que o outro", continuou. A declaração foi em resposta a uma entrevista de Scorsese em 2019, na qual o diretor afirma que longas de herói "não são cinema", mas "parques de diversão". "Na forma como eu analiso o personagem, na maneira em que o diretor desenvolve o arco da história e dos personagens, é tudo a mesma coisa, só feito em diferente escala", descreveu o namorado de Zendaya. "Então eu penso, sim, que são arte de verdade". Ele ainda aponta que para o elenco envolvido em longas de heróis, a pressão é muito maior. "Quando você faz esse tipo de filme, você sabe que sendo bons ou ruins, milhões de pessoas vão assistir a eles, enquanto em pequenos filmes independentes, ninguém vai ver se não for muito bom". Holland ainda diz acreditar que, caso perguntados sobre a diferença entre filmes concorrentes ao Oscar e os da Marvel, Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch e Scarlett Johansson diriam o mesmo. "E tem menos Spandex [tecido elástico presente em fantasias de super-herói] nos filmes do Oscar", brinca. Scorsese, diretor de "Taxi Driver", "O Lobo de Wall Street" e "O Irlandês", havia dito ao site Empire que "tentou assistir" a longas do gênero. Mas que, "por mais que sejam bem feitos, com atores fazendo o melhor que podem naquelas circunstâncias, eles são mais parecidos com parques de diversão". "Não é o cinema de seres humanos tentando comunicar experiências emocionais e psicológicas para outro ser humano", opinou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.