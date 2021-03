Internautas lançam hashtag 'Fora Juliete' após ela discutir com Gil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilberto Nogueira, participante do BBB 21, chorou na academia nesta quarta-feira (17) após uma discussão com Juliette. Nas redes sociais, torcedores de Gil defenderam que ele é o único que tem coragem de falar com a maquiadora e lançaram no Twitter a hashtag "Fora Juliette".

Internautas disseram que a participante do BBB só briga com Gil porque ele é o único que fala dela e tem coragem de conversar. "Aí ela só cresce para cima do Gil". Claro, ele é o único que fala dela e tem coragem de conversar, porque ela vai crescer para cima de gente que não está falando dela? (Que ela sabia)", publicou.

Outro defensor do economista falou que ele está sendo apedrejado por falar a verdade sobre a maquiadora. "Gil está sendo apedrejado por falar a verdade. Gil é a ciência que clama por vacina e os fãs da Juliette são os bolsominions que não aceitam a verdade e querem cloroquina", postou

Torcedores da maquiadora responderam que ela só deixa a casa em maio e se Gil entra em uma discussão tem que aguentar. "#ForaJuliette só em maio brothers, quando ela sair campeã! Se entra numa discussão, aguente, sustente a gracinha e não fale pelas costas!". Outro escreveu que ela vai sair campeã rindo. "Vcs podem até tentar levantar a #ForaJuliette, mas ela vai sair campeã e rindo de vocês todos", postou.

Uma internauta disse que admira a força de vontade de quem grita "Fora Juliette" mesmo sabendo que ela já ganhou o programa. "Eu admiro a força de vontade de quem puxa tag ''Fora Juliette'' mesmo sabendo que ela já ganhou esse programa desde a segunda semana. Observação:Eu nem torço por ela #BBB21", postou.

A briga entre Juliette e Gil começou após ela foi tirar satisfação com o ex-aliado por ele reviver uma discussão dela com Lumena Aleluia no reality para desestabilizá-la. "Respira, respira, uma semana de cada vez, uma semana de cada vez", diz Gil para ele mesmo em voz alta enquanto chora depois da briga.

Após a discussão, Juliette pede um abraço a Gilberto na academia do BBB 21. Os dois se abraçam e a sister afirma: "Faça o seu jogo independentemente disso". Ela diz ainda para o economista se lembrar dos discursos do apresentador Tiago Leifert. "Ninguém precisa se odiar", diz.