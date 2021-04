Internada na UTI, Eva Wilma tem melhora na função do coração, segundo boletim

Na noite da segunda-feira (19), sua equipe compartilhou no Instagram uma foto da atriz ensaiando um texto para gravar um off do filme "As Aparecidas", que teve as gravações interrompidas. "Foi gravado ali mesmo e depois finalizaremos em estúdio", diz a publicação na rede social.

Esta é a segunda vez que Eva Wilma é internada neste ano. No dia 7 de janeiro, ela foi hospitalizada no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, também em São Paulo, devido a uma pneumonia. Ela chegou a passar nove dias na UTI.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eva Wilma, 87, apresentou uma melhora na função do coração segundo boletim médico divulgado nesse sábado. A atriz está internada desde o dia 15 de abril na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

