Integrantes do BTS deixam exército e reacendem expectativa por volta do grupo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois dos integrantes do BTS, V (Kim Taehyung) e RM (Kim Namjoon), foram oficialmente dispensados do serviço militar obrigatório nesta terça-feira (11), reacendendo a esperança dos fãs pelo tão aguardado reencontro do grupo sul-coreano. Ambos cumpriram cerca de 18 meses nas Forças Armadas, como é exigido por lei na Coreia do Sul para todos os homens entre 18 e 28 anos.

Vestindo o uniforme militar e visivelmente emocionados, os artistas foram recebidos por dezenas de fãs na porta da base em que estavam lotados. "Para todos que nos esperaram, quero dizer que sou muito, muito grato. Por favor, aguentem só mais um pouco e voltaremos com uma apresentação incrível", declarou V, diante da imprensa e do público.

RM também agradeceu o apoio da base de fãs do BTS, conhecida como ARMY, que seguiu ativa e mobilizada mesmo durante o período de afastamento dos membros. A comunidade global de seguidores soma milhões e é considerada uma das mais engajadas do mundo da música pop.

Outros dois integrantes da banda, Jin e J-Hope, já haviam sido liberados anteriormente e vêm retomando suas atividades de forma gradual, incluindo participações em programas de TV e lançamentos solo. Segundo a imprensa coreana, os três últimos membros -Jimin, Jung Kook e Suga- devem concluir o serviço militar até o dia 21 de junho, encerrando o hiato obrigatório do grupo.

Com todos os integrantes prestes a retomar suas carreiras simultaneamente, cresce a expectativa para um retorno oficial do BTS ainda este ano. O grupo não lança nenhum trabalho conjunto desde 2022, quando anunciou uma pausa nas atividades para que cada membro pudesse focar em projetos individuais e cumprir as obrigações militares.

"Depois de buscarmos nossos próprios caminhos, agora estamos voltando a nos reunir, e eu adoro isso para nós", disse J-Hope em uma entrevista à revista Esquire no fim de 2023.

A gravadora HYBE, que gerencia a carreira do septeto, prepara um evento especial para celebrar os 12 anos de formação do BTS, batizado de BTS FESTA. A celebração está prevista para esta semana, embora ainda não tenha sido confirmado se todos os membros participarão. No ano passado, Jin representou o grupo no encontro com fãs.