Inscrições para cursos gratuitos de música da EMESP estão abertas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para processo seletivo 2022 que tem por finalidade o ingresso de estudantes nos cursos gratuitos de formação e de especialização musical da EMESP (Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim) estão abertas até 15h do dia 23 de novembro.

Os cursos são destinados a estudantes que buscam aprendizado focado na prática de canto e instrumentos variados como piano, violino, violão, guitarra, harpa, flauta, contrabaixo, saxofone, trompete, bateria, acordeão, entre outros.

Divididos em três ciclos, tendo cada um os seguintes limites de idade: até 13 anos para o 1º ciclo; até 16 anos para o 2º ciclo; e até 21 anos para o 3º ciclo. Já os cursos de especialização correspondem ao 4º ciclo. Nesta modalidade são oferecidos cursos nas áreas de academia de ópera, música antiga, composição, regência coral e prática instrumental avançada (erudito e popular).

Estão também abertas as inscrições para ingresso de bolsistas nos grupos artísticos são eles: Banda Jovem do Estado, Coral Jovem do Estado, Orquestra Jovem do Estado, Orquestra Jovem do Theatro São Pedro e Orquestra Jovem Tom Jobim.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da EMESP Tom Jobim. O candidato encontra também no site o edital com todas as informações necessárias para inscrição, cronogramas e conteúdos programáticos.

Para mais informações acesse https://emesp.org.br/1o-processo-seletivo-2022/.