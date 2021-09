Ingrid Ohara, ex-De Férias com o Ex, diz que fugiu de tubarão nas Maldivas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Ingrid Ohara compartilhou com seus seguidores um susto que levou durante sua viagem para as Ilhas Maldivas. Ela, que tem cerca de 9 milhões de seguidores no Instagram, disse que estava nadando no mar e então precisou fugir de um tubarão.

"Eu estava lá no meio! Gravando os Stories! A mulher que me avisou que tinha tubarão...", começou a ex-participante do reality De Férias com o Ex. "Meu coração está a mil! Eu comecei a gritar, larguei o chinelo porque não conseguia nadar", continuou a influenciadora.

"Eu fugi de um tubarão!", completou, "do nada brotou um tubarão, eu estava gravando vídeo. Se não fosse a moça do quarto do lado eu nem saberia que estava vindo na minha direção", escreveu em um dos Stories.

Na tarde desta quinta-feira (30), ela voltou a falar do assunto em suas redes sociais. "Os tubarões aqui, tem uns que você pode nadar com eles", explica, "mas eu acho que é uma parte específica. Tanto é que hoje eu vou nadar com os tubarões".

"Porém, aquele de ontem que apareceu aqui do nada, eu acho que ele não é 'de boa'", relembra. "Mas imagina, vocês no meu lugar. Do nada aparece um tubarão e vem a mulher gritando 'the shark' que é tubarão em inglês, eu fiquei desesperada! Falei 'ferrou'!", disse.