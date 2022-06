'Influência real', diz Luísa Sonza ao defender influenciadores que se posicionam politicamente

"Eu não quero viver num país burro com jovens que só podem postar dancinhas, fazer fotos bonitas nas redes sociais e apenas isso ser de acordo com o que as marcas querem", completou. Ela finalizou o desabafo falando que ser influenciador se tornou uma profissão, que pode ter uma real influência no pensamento da população. "Se a gente não puder usar essa força para algo além, de que adianta tanto?"

"É de uma tristeza profunda saber que as marcas estão derrubando campanhas de publicidade com celebridades e influenciadores que se posicionam politicamente. O que deveria ser uma necessidade para se contratar. Eu fico indignada", começou ela.

