Influencer Luanne Jardim é morta no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influencer Luanne Jardim foi morta, na noite deste domingo (21), no Rio de Janeiro (RJ). Em nota à reportagem, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) confirma a informação e aponta que "diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime".

De acordo com informações do G1, a família de Luanne conta que o carro dela foi seguido e foi interceptado por bandidos na alça de acesso para a Linha Amarela em Pilares. Ela também foi baleada no ombro e o tiro pegou no ombro. Luanne chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

Em publicações nas redes sociais, ela se descreve como "multiempreendedora" e "ex-obesa", dizendo ter perdido 42 quilos. Até esta segunda-feira (22), ela tem 322 mil seguidores no Instagram.

Muito abalado, o marido de Luanne, João Pedro Farche, fez publicações nos stories nesta segunda sobre o ocorrido. Ele relata que o filho do casal também estava no carro no momento do crime, mas que o jovem passa bem.

"Eu não tenho muito jeito com isso. Eu quero agradecer todo mundo que tá mandando muita, muita mensagem. Muita gente que ama a nossa família e ama a gente. Eu to bem, Miguelzinho também tá bem. Miguelzinho machucou o rosto. Uns estilhaços no rosto dele. Mas tá bem. Tava no banco de trás. Mas é isso", disse ele.