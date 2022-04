'Infinitamente grata', afirma neta de Joe Biden, que fará casamento na Casa Branca:

Além da neta de Joe Biden, outros casamentos já aconteceram na Casa Branca. O último aconteceu em 1994, quando o irmão de Hilary Clinton, a então primeira-dama, se casou com Nicole Boxer. Além disso, em 1971, Tricia Nixon, filha de Richard Nixon, trocou alianças com o marido Edward Finch Cox.

Naomi e Peter são advogados e ficaram noivos em setembro do ano passado. Ela revelou a novidade aos seus seguidores no Instagram, compartilhando uma foto onde os dois aparecem com o rosto grudado e ela exibe a aliança de noivado. "Para sempre", escreveu ela na legenda.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casamento de Naomi Biden, 28, neta do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 79, será realizado na Casa Branca. Segundo a revista People, a cerimônia deve acontecer no último trimestre de 2022, e a filha de Hunter Biden comemorou a novidade em seu Twitter.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.