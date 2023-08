Inês Brasil faz topless no Programa Silvio Santos e provoca risadas de Patrícia Abravanel

A cena deixou os usuários nas redes sociais perplexos. "Inês icônica", divertiu-se um usuário. "Eu fico imaginando o caos que seria a Inês Brasil em algum reality", escreveu outro. O nome do Programa Silvio Santos ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

"Libera o topless", cantou Inês, dançando e rebolando até o chão. Logo depois, Patrícia abriu a própria blusa, que estava com proteção na parte de baixo, e gritou: "Libera!". A influenciadora, então, se rendeu e dançou sem nada na parte de cima - emojis de flores foram inseridos no lugar dos peitos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O suspense de como seria a participação de Inês Brasil no Programa Silvio Santos (SBT), neste domingo (6), chegou ao fim. A cantora e influenciadora provocou boas risadas na plateia e na apresentadora Patrícia Abravanel ao participar do jogo dos pontinhos, além de ousar muito: após insistência da comandante da atração, Inês fez topless e dançou no palco.

