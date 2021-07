'Indignada', diz Xuxa ao lamentar internação de Luciano Szafir por Covid

Ela também agradeceu o apoio dos seguidores. "Agradecemos as mensagens de carinho e orações", escreveu. "Pedimos que continuem orando a fim de unirmos nossa fé para recuperação completa do meu pai."

Filha do ex-casal, Sasha Meneghel, 22, também se manifestou nas redes sociais. Em lua-de-mel, após o casamento com o cantor João Figueiredo, ela estava nos Estados Unidos, mas está voltando para o Brasil para ficar perto da família.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa, 58, comentou publicamente pela primeira vez a internação do ex-marido, Luciano Szafir, que está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital no Rio de Janeiro. Ele teve complicações após receber diagnóstico de Covid-19.

