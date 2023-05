Indenização de R$ 1,2 milhão por atropelamento revolta família de Lima Duarte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família de Lima Duarte está revoltada com um pedido de indenização de R$ 1,2 milhão, feito à Justiça contra o ator. A solicitação foi feita por Simone Regina de Abreu Nunes, motociclista que foi atropelada pelo artista em março deste ano.

A posição foi manifestada nesta quinta-feira (4) por Karina Maluf, neta de Lima Duarte, durante o programa Fofocalizando, do SBT. Na transmissão ao vivo, ela confirmou que o avô foi acionado judicialmente pelo caso.

"O coração da família sangra e nos faz pensar a que ponto de sordidez se pode chegar", disse a familiar.

A ação judicial de danos morais e materiais foi protocolada por Simone na última sexta-feira (28). No dia 1° de março, em uma avenida de São Paulo, Lima Duarte passou de uma faixa para outra sem dar sinal com o carro, e o retrovisor direito do veículo se prendeu ao guidão da moto de Simone.

Por conta do incidente, ela voou em torno de 200 metros à frente, diz o processo. A motociclista quebrou cinco ossos e teve que colar duas placas e nove parafusos, e os advogados alegam que ela pode ficar um ano sem andar.

De acordo com o Notícias da TV, A motociclista pede na liminar que seja assegurado o pagamento de R$ 5.000 mensais pelo ator. A ação ainda solicita o tratamento em hospital particular e um auxiliar de enfermagem para cuidados diários, além do transporte para tratamentos e fisioterapia.

Ela também questiona se Lima Duarte estaria sob o efeito de medicamentos ou bebidas alcoólicas na ocasião.

No fim de março, o ator emitiu um posicionamento sobre o caso. Ele afirma que prestou socorro à Simone e que estava ajudando financeiramente a motociclista, pagando pelo leito de hospital, uma cadeira de rodas e uma assistente social para auxiliar com dois filhos. Ele também diz ser alvo de etarismo.