Idris Elba desiste de ser primeiro James Bond negro em '007'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Idris Elba, 49, desistiu de interpretar o primeiro James Bond negro na história da franquia "007". Após anos de negociações, o ator decidiu tocar um projeto pessoal deixando os produtores decepcionados com a decisão do astro de "Círculo do Fogo", "Histórias Cruzadas" e "A Torre Negra", entre outras produções. Idris não contou quais são os seus novos planos.

O filme "007 - Sem Tempo para Morrer", lançado em 2021, foi o último trabalho de Daniel Graig, interpretando o famoso espião James Bond. Idris Elba já vinha sendo apontado para continuar dando vida a um dos agentes secretos mais conhecidos do mundo nos últimos anos.

Segundo o jornal inglês The Sun, a notícia pegou de surpresa até a produtora da franquia, Barbara Dana Broccoli, que agora vai correr atrás de um novo nome para o protagonista do próximo longa, sem previsão de lançamento.

Ainda segundo informações do jornal, mesmo depois de o ator ter dado adeus para qualquer possibilidade de estar no próximo filme da franquia, Idris continua envolvido com o projeto. Ele se comprometeu de indicar possíveis substitutos para pegar o papel que pertencia ao Daniel Craig.

Em julho, Idris Elba já dava sinais de que estava fora da produção. Em entrevista ao diário Daily Express, ele brincou com um repórter que queria saber como andavam as negociações com os produtores de "007". "Sou provavelmente o ator mais famoso de James Bond no mundo, mas nunca interpretei esse papel", respondeu ele.