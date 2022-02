Hunter Schafer e Dominic Fike confirmam namoro

Segundo a revista Variety, a decisão de continuar a história foi baseada no sucesso da segunda temporada, que estreou no início de janeiro. A média de audiência por episódio na sequência é quase o dobro, comparada a primeira temporada.

Os rumores de que as estrelas estariam namorando começaram em janeiro, quando eles foram fotografados de mãos dadas, saindo de um restaurante chamado The Nice Guy, localizado em Los Angeles. Na época, a revista People entrou em contato com os representantes dos artistas, mas não obteve resposta.

Na legenda da foto, onde é possível ver Schafer e Fike em um jantar a sós em um restaurante, o ator escreveu "feliz aniversário" duas vezes. No entanto, o aniversário dos dois artistas é comemorado no mês de dezembro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hunter Schafer, 22, e Dominic Fike, 26, confirmaram o namoro na madrugada desta sexta-feira (11) após Fike publicar uma foto beijando Schafer nos Stories do Instagram. As estrelas da série "Euphoria" (HBO, 2019) já estavam envolvidas em rumores sobre o relacionamento há algumas semanas.

