Humorista Tokinho foge de assalto e compartilha vídeo

Em seus Stories, ele reforçou os perigos de se reagir a um assalto e disse que sua atitude foi errada. "Não reaja. Isso foi do meu corpo. Sabe quando dá aquele tique, tipo: eu estou na frente do meu prédio, então eu vou conseguir entrar rápido, porque eu estava na frente do portão. Graças a Deus não aconteceu o pior."

