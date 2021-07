Hortência lembra passado de Dado Dolabella em discussão: 'Bate em mulher'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dado Dolabella, 41, se envolveu em nova polêmica neste sábado (24). Dessa vez, o alvo do ator e ativista da causa animal foi Hortência Marcari, 61. Tudo começou quando a ex-jogadora de basquete parabenizou o filho João Victor Oliva, 25, por ter conquistado marca história para o Brasil na prova de adestramento nas Olimpíadas do Japão.

"CBH Confederação Brasileira de Hipismo. Melhor nota da história. Meta cumprida para João Victor. Time Brasil de adestramento em Tóquio. Parabéns, filho. Você é muito merecedor. Evoluir sempre. Te amo", postou Hortência. Dolabella, então, resolveu criticar os maus-tratos aos animais na postagem da ex-atleta.

"Triste Hortência, você apoiar esportes usando animais. Eles não estão aqui pra gente, estão aqui com a gente", escreveu o ator acrescentando um emoji de coração partido ao final da frase. Revoltada com a intromissão de Dolabella, a ex-jogadora de basquete respondeu ao ator lembrando alguns detalhes do passado dele.

"Impiedoso é você, seu ignorante, que desconhece o esporte e vem lacrar num dia tão especial para minha família e para o esporte brasileiro. Vai arrumar confusão em outro lugar porque aqui não tem espaço para pessoas incoerentes, sem moral e que bate em mulher", escreveu ela, para depois emendar: "escolha não temos nós para ouvir tanta bobagem saindo da sua boca".

Dado compartilhou a postagem de Hortência no Stories do próprio Instagram com a frase: "animais não são escravos. Viva e deixe viver". Em seguida, usou um textão para justificar seu argumento contrário à utilização de animais em esportes.

"Usar qualquer animal para nosso próprio entretenimento é exploração, e, portanto, não vegano. Exploração não significa necessariamente abuso, mas usar outra pessoa para seu benefício", escreveu, compartilhando em seguida o relato de uma ex-adestradora, que abandonou a prática esportiva após tornar-se vegana.

No início de julho, Dolabella, tentou encerrar uma polêmica do passado, pedindo desculpas à ex-namorada Luana Piovani, 44, dizendo que se arrependeu bastante de ter agredido a atriz, em 2008. A afirmação foi feita pelo artista ao responder o comentário de um usuário do Instagram sobre o episódio.

Dolabella falou que perdeu a cabeça e se envergonha muito. "Foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas principalmente daquilo que fazemos com os nossos".

O ator publicou ainda na rede social um stories pedindo desculpas à atriz e disse que esse foi um dos motivos que o fizeram se tornar vegano. "Luana, sinto muito! Me perdoe! Eu te amo! Sou grato! Muita paz na sua caminhada", escreveu na ocasião.