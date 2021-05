Homens entram na onda de Will Smith e exibem barriga na web

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o ator Will Smith, 52, anunciar que que irá estrelar um documentário em busca de uma melhor forma física, diversos internautas começaram a postar fotos das próprias barrigas. Com a hashtag #bigwilliechallenge, homens estão publicando imagens em apoio ao desafio proposto pelo astro de Hollywood.

Nas redes, seguidores do ator destacaram que o motivo de aceitar a proposta é mais do que estético. "É muito mais do que aparência, eu quero estar mais saudável, mais vivo, em boa forma física. No entanto, há um nível de responsabilidade em se colocar lá fora, e agora tenho muito mais pelo que viver", disse um dos seguidores.

Outros seguidores também aproveitaram para mostrar a barriga saliente em tom de humor. Alguns disseram que, apesar da forma física similar à do astro, dispensam o desafio.

Na terça-feira (4), Smith usou suas redes sociais para divulgar uma foto sua bastante incomum, onde aparece apenas de cueca, com postura desleixada e mostrando a barriga saliente. No momento, ele falou que ama seu corpo, mas quer se sentir melhor.

O ator vai estrelar um documentário de seis partes que irá ao ar no YouTube. Segundo o site Entertainment Tonight, o programa tem o nome provisório de "Best Shape of My Life" ('Melhor Forma da Minha Vida", em português) e estreará em 2022.

Além de acompanhar os esforços do ator em busca de uma melhor forma física, o programa também contará com estrelas convidadas, como atletas profissionais, especialistas em saúde e fitness, médicos e outros famosos criadores de conteúdo.