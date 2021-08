'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa' ganha trailer que mostra retorno de Dr. Octopus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marvel e a Sony divulgaram na noite desta segunda-feira (23) o primeiro trailer oficial de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa". A prévia mostra o retorno de Doutor Octopus, vilão interpretado por Alfred Molina e que apareceu em "Homem-Aranha 2" (2004). O vídeo também apresenta Peter Parker (Tom Holland) interagindo com o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch).

O trailer começa com Parker vivendo o drama de todos saberem que ele é o Homem-Aranha -a identidade do herói foi dedurada por Mistério no filme anterior "Homem-Aranha: Longe de Casa".

"Você não se sente aliviado? Agora que todo mundo sabe [sua identidade], você não precisa mais se esconder", indaga MJ (Zendaya). Mas Parker não está muito satisfeito. É quando ele procura Doutor Estranho para saber se é possível que todos esqueçam que ele é o Homem-Aranha.

A prévia mostra Doutor Estranho fazendo um feitiço para que isso aconteça, enquanto o herói adolescente começa a indagar se a magia vai afetar também a memória de pessoas próximas como MJ.

No fim do trailer, surge Doutor Octopus que diz: "Olá, Peter." "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" estreia no dia 16 de dezembro.