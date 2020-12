'Hoje sou dona da minha libido', diz Claudia Raia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Claudia Raia gosta do que vê no espelho e diz estar em seu melhor momento da vida. Prestes a completar 54 anos, no dia 23 de dezembro, a artista afirma que jamais poderia ter previsto que chegaria tão bem a essa idade.

"Hoje sou dona da minha vida, do meu dinheiro, da minha força de trabalho, da minha criatividade, do meu desejo, da minha libido. Entendo meu corpo e minha mente de uma maneira muito mais completa. Sei bem o que quero, quando quero e como quero, e não tenho problema nenhum em falar o que penso. Me sinto completamente à vontade com meu corpo", disse ela em um evento virtual voltado a pessoas entre 45 e 65 anos.

Segundo a atriz, não é difícil encontrar pessoas que pensem que, dos 50 aos 80 anos, a mulher tenha de ficar em casa fazendo tricô ou cuidando dos netos. Apesar de se dizer favorável às pessoas que escolhem esse tipo de vida, diz estar bem com o que ela decidiu fazer: trabalhar.

"Parece que querem que a gente aceite que o meio do caminho entre a mulher de 40 e a vovó fofa de 80 ou 90 anos é esse buraco onde querem nos jogar, como se isso fosse a realidade e ponto final. Mas, gente, já passou da hora de parar com isso, de mudar esse pensamento", conta.

Para ela, a maioria das mulheres na sua faixa de idade tem outra rotina. "Nada contra quem está cuidando dos netos e fazendo tricô. Vamos celebrar a possibilidade de escolha que a gente tem, de fazer o que a gente quiser. Muitas mulheres de 50 anos hoje estão cuidando dos filhos que podem ainda estar na infância ou estão até querendo engravidar, estão com a carreira organizada. Ou seja, estamos em potência máxima. Então, fico pensando: como é possível que queiram nos apagar dessa maneira?", indaga.

A boa forma de Claudia Raia nunca foi um tabu para ela. Tanto que em fevereiro de 2020 ela recebeu uma enxurrada de elogios, de famosos e anônimos, após ter uma foto sensual publicada nas redes sociais. Ela, no entanto, foi mais modesta na hora de analisar seu próprio nude: "Até que ficou boa", brincou a artista.

O foto foi publicada pelo maquiador Alê de Souza, em sua conta no Instagram. "Lembranças de um de ano. Musa da Vida", escreveu ele ao lado da imagem, sem especificar quando e onde foi feita.