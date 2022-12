H&M retira coleção de produtos com Justin Bieber após críticas do cantor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A H&M removeu das lojas todas as mercadorias com Justin Bieber, 28, dois dias depois que o cantor criticou a rede varejista de usar seu nome e imagem sem aprovação. Ele fez um post no stories do Instagram, na segunda-feira (19), criticando a marca e sugerindo que as pessoas não deveriam comprar os produtos.

"Eu não aprovei nenhuma coleção de produtos que eles colocaram na H&M... tudo sem a minha permissão e aprovação. Se eu fosse você, não compraria", disse. "A mercadoria da H&M que fizeram de mim é um lixo e eu não aprovei, não compre."

Esta não é a primeira vez que a rede varejista lança coleções com imagens do cantor. Segundo o site E! News, a H&M vendeu produtos inspirados na turnê "Purpose" (2016) e no álbum "Changes" (2020).

Após o cantor reclamar da marca, alguns dos seus 270 milhões de seguidores foram ao Instagram da H&M exigir que pare de vender os produtos que usam a imagem do cantor sem autorização. "Quem mais está aqui depois da história do Justin?", perguntou a internauta Cristal Caravaggio no último post da empresa na rede social.

"Usando o rosto e a marca de Justin sem a permissão dele? Espero que vocês sejam processados por ele e sua equipe", comentou Alison Kraus. "Pare a coleção Bieber, isso é inaceitável", escreveu Ana Patricia. "Escolheram o fandom errado para fazer isso. Beliebers não brincam sobre trabalho", disse uma internauta que se identifica como Dani.