Historiador italiano diz ter encontrado ponte que aparece em 'Mona Lisa'

Teorias antigas identificaram a estrutura que aparece no quadro como a Ponte Buriano, perto de Laterina, bem como a Ponte Bobbio, na cidade de Piacenza, no norte da Itália.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O historiador italiano Silvano Vinceti diz ter localizado a ponte que aparece no fundo do quadro "Mona Lisa", de Leonardo da Vinci.

