'Hipócritas', diz Giselle Itié após ter deletada foto de biquíni com estampa de mamilo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)- A atriz Giselle Itié, 39, se revoltou por ter sido denunciada no Instagram ao publicar uma foto em que aparece usando um biquíni com estampa de mamilo. A imagem foi deletada pela plataforma, mas ela a republicou na manhã desta segunda (28) com um emoji mostrando o dedo do meio no lugar da ilustração do mamilo.

"Posto novamente esta imagem, mas enviando o 'pai de todos' para os hipócritas e indesejados nesta página. Vocês que perdem tempo em denunciar a imagem de uma mulher com biquíni de mamilos", escreveu.

"Vocês estão passando bem? O que vocês estão fazendo com o tempo de vocês?! Por que vocês sexualizam e objetificam tanto o corpo da mulher? Tá na hora de parar de assistir pornô, hein?

Chega a ser bemmmmmmm dodói", disse.

Procurado, o Instagram não se manifestou até a conclusão deste texto. Giselle Itié postou a foto original no sábado (26). Na ocasião, ela escreveu que estava em um set de filmagens. "Pronta para o Carnaval no set", disse.