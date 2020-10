Hillary Duff revela gravidez do terceiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Hilary Duff, 33, que ganhou destaque na mídia internacional depois de protagonizar a série "Lizzie McGuire" (2001-2004), do Disney Channel, anunciou em seu Instagram que está à espera do seu terceiro filho, o segundo fruto do casamento com Matthew Koma. No post, ela mostra a barriga ao lado do marido.

"Estamos crescendo! Principalmente eu", escreveu Hilary. A publicação super fofa ganhou as redes neste sábado (24). No vídeo, ela aparece sendo abraçada pelo marido enquanto os dois acariciam a barriga da artista, que já está crescendo.

Enquanto esperamos as atualizações sobre o reboot de "Lizzie McGuire", Hilary Duff aproveita o tempo com a família. Ela é mãe de Luca, de 8 anos, com Mike Comrie, e Banks Violet, 2, que nasceu enquanto Hilary e Matthew ainda estavam namorando, em 2018.