Henrique Fogaça tranquiliza fãs após queda no Masterchef: 'Estou bem'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Henrique Fogaça, 47, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e amigos que ficaram preocupados com o acidente que ele sofreu enquanto gravava o MasterChef, nesta sexta-feira (30). "Acabei passando mal [...]. Escureceu a vista e eu desmaiei. Parece ironia, mas eu não tinha me alimentado bem, e caiu a pressão", esclareceu.

"Caí do palco, bati a cabeça, levei sete ou oito pontos, machuquei a frente [da cabeça]. Fui prontamente socorrido pela equipe da Band, fui ao hospital e fiz vários exames. Estou bem", disse o chef e jurado do reality, em vídeo compartilhado na noite deste sábado (31).

Em uma mensagem que acompanhava o vídeo, ele aproveitou para aconselhar os seguidores a ficarem atentos à própria saúde. "Saibam que o bem mais valioso e precioso que temos na vida é a nossa saúde. Portanto cuidem-se, vivam em harmônia, sempre emanando muito amor e empatia.

Para finalizar, ele agradeceu às mensagens positivas que recebeu após o acidente. "Obrigado a todos por se preocuparem comigo. O que você me deseja eu te desejo em dobro. Muita paz, muita luz e muito amor", concluiu o chef.

Léo Young, Ana Hickmann, Cátia Fonseca, Edu Guedes, MC Guimê e Carla Cecato estão entre os famosos que comemoraram a recuperação de Fogaça. "Melhoras aí, Master", escreveu Kelvin Hoefler, skatista brasileiro que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio.

"Procuro ver só o potencial de cada um. Eu não tenho preferência por candidatos, mas trabalhamos com sonhos. Eventualmente eu choro, mas não quer dizer que estou apegado", disse Fogaça ao comentar a nova edição da atração.

Em março, o chef se envolveu em uma polêmica ao criticar a jornalista e apresentadora do Jornal Hoje (Globo), Maju Coutinho, 42 por ela ter usado a frase "o choro é livre" ao defender que todos fiquem em casa durante a pandemia.

"O que vocês acham desse tipo de jornalismo? Agora vaiii..... chega de hipocrisia e descaso com nosso povo BR [brasileiro", escreveu o chef em uma rede social.

A manifestação de Fogaça ainda traz uma foto da jornalista com a seguinte mensagem: "O choro é livre" ... disse Maju Coutinho favorável ao lockdown, diretamente do seu posto de trabalho, com seu salário em dia e com o estômago cheio". O cantor sertanejo César Menotti foi um dos que curtiu a publicação.

Uma grande parte dos seguidores do chef saíram em defesa de Maju Coutinho. "O descaso é dos jornalistas ou do governo federal que não está ajudando a população, comerciantes e empresários?", indagou uma seguidora. "Ela já se desculpou, que só posicionou mal e tal. Acho que podemos pegar mais leve, em meio ao caos de uma pandemia, muitas vezes a emoção toma conta!", disse outra.

"Acho que valeria a pena assistir o vídeo na íntegra, chefão. A frase solta não deixa claro para quem ela falou isso", disse um seguidor. "Poste também a retratação dela Fogaça. É o justo! Você também já falou merda e vai fazer com ela o mesmo que fizeram com você?", questionou outro seguidor.