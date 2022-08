Henrique e Juliano encerram show após briga generalizada chegar ao palco

Os cantores não se manifestaram publicamente sobre o assunto. Nas redes sociais da dupla, a equipe deles apenas registrou a passagem pela cidade. "Que showzaço esse na UZNA em Sorocaba, SP", escreveram. "Galera muito obrigado por nos receberem com tanto carinho e cantar todas com a gente. Que venha mais!"

A empresa afirma que, assim como em todos os seus eventos, estava com uma empresa de segurança certificada, com equipe treinada para atuar nesse tipo de situação, e que foi a primeira vez que algo assim ocorreu em suas instalações. Destaca ainda que o show teve a duração contratada.

A dupla interrompeu a apresentação, mas a situação não foi controlada. Com os artistas ainda no palco, muitas pessoas chegaram a subir na estrutura, onde seguranças tentavam conter o caos que se instaurou. Foi quando Henrique anunciou que o show estava encerrado.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma confusão generalizada, que parece ter começado em uma área VIP, com mesas e cercado metálico. Enquanto várias pessoas brigam e outras jogam objetos, um homem aparece desacordado no chão.

