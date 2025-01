Henri Castelli abre agência de imigração brasileira nos Estados Unidos

Existem mais de 2 milhões de brasileiros vivendo nos EUA, de acordo com dados do Itamaraty de 2023.

A empresa Castelli & Segalotti tem sede em Salt Lake City, capital do estado de Utah, nos EUA. "A busca pelo sonho americano ganhou um novo aliado com a sociedade entre o ator Henri Castelli e a empresária Camila Segalotti", diz um comunicado de lançamento enviado à imprensa.

