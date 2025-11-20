Heloísa Perissé está namorando a diretora Letícia Prisco, diz site





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Heloisa Perissé está vivendo um novo amor. A atriz está namorando a diretora de TV Letícia Prisco desde o final do ano passado, afirma um site de notícias.

As duas teriam se aproximado durante as filmagens da segunda temporada de "Tem Que Suar"(Multishow). Heloisa foi dirigida por Letícia na sitcom.

A atriz teria engatado o novo relacionamento meses após o fim de seu casamento de 22 anos com Mauro Farias, no ano passado. Ela confirmou o romance ao site Hugo Gloss.

Heloisa, de 58 anos, é mãe da cantora Tontom, com Mauro Farias, e da humorista Luisa Perissé, com Lug de Paula, com quem foi casada por nove anos.