Hélio Ziskind faz live para celebrar o Carnaval e comprar instrumentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Compositor integrante do grupo Rumo, o músico Hélio Ziskind, 66, teve muitos personagens e histórias embaladas por suas canções em diversas atrações para o público infantil, como as séries de TV "Castelo Rá-Tim-Bum" e "X-Tudo", além de vários discos autorais para crianças.

Contudo, na madrugada do primeiro domingo (6) deste mês, o músico teve uma história protagonizada por ladrões e sem final feliz. Usando uma ferramenta feita com um grampo de cabelo, os gatunos abriram todas as portas de seu estúdio, em São Paulo, e roubaram vários instrumentos. Entre eles, uma guitarra Gibson SG, com tampo vermelho; uma guitarra Fender, com tampo branco e captador midi Fishman Triple Play instalado; um violão Yamaha, com cordas de aço; um violão Taylor, com cordas de aço; e um violão pequeno Córdoba. Junto com os instrumentos também foi surrupiado um módulo de percussão eletrônica Roland SPD SX SE.

Ziskind recebeu várias mensagens solidárias pelo ocorrido e de pessoas querendo colaborar para que ele possa comprar outros instrumentos. Surgiu assim a ideia de fazer um "Chá de Guitarra", uma live de Carnaval, para quem quiser colaborar com a vaquinha. "Fiquei acanhado em apenas pedir ajuda. Acho justo proporcionar aos meus fãs um momento feliz, para comemorarmos o Carnaval juntos, com aquilo que eu gosto de fazer, que é cantar e levar felicidade a todos", diz o artista.

Repleta de frevos e marchinhas, a live acontece neste sábado (26), às 16h, no canal de Hélio Ziskind no YouTube, com a participação de Ivan Rocha, na bateria; Mario Manga, na guitarra e violoncelo, além de Paulo Tatit e Sandra Peres, do Palavra Cantada. "O valor afetivo [dos instrumentos] é inestimável, mas com essa ação vou conseguir repor o que perdi e, com certeza, compor novas canções e dar continuidade ao meu trabalho", diz Ziskind.

O músico pede para que se alguém localizar algum de seus instrumentos que o avisem através de suas redes sociais ou pelo e-mail [email protected]