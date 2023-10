Helio de La Peña lança livro com Adão Iturrusgarai na Drummond Livraria, em SP

A noite de autógrafos do livro "Aventuras de um Pijamão" contará com a presença dos dois autores a partir das 19h, na livraria localizada dentro do Conjunto Nacional.

Autointitulados "dinossauros, machos, héteros e cis", Peña e Iturrusgarai investigam com humor porque as pessoas ainda optam pelo matrimônio ao mesmo tempo em que desejam estar solteiras.

