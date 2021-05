Helen Mirren viraliza em vídeo de humor que promove vacina contra Covid

O refrão da música é uma referência ao fato de Mirren ter sido imunizada contra o vírus. "Eu adoro dançar com você, o vacinada". Em outro trecho da música ele canta: "Não me importa se seus tornozelos estão um pouco inchados".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A premiada atriz britânica Helen Mirren,75, ganhadora do Oscar, viralizou na internet com o vídeo de humor "La Vacinada", ao lado do comediante italiano Checco Zalone, para promover a vacina contra a Covid-19.

