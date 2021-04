Helen McCrory morre aos 52 anos; Atriz esteve em 'Harry Potter' e 'Peaky Blinders'

O anúncio foi feito por seu marido, o ator Damian Lewis, 50, através do Twitter. "Estou com o coração partido ao anunciar que, após uma batalha heroica contra o câncer, a bela e poderosa mulher que é Helen McCrory morreu pacificamente em casa, cercada por uma onda de amor da família e dos amigos."

