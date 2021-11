Heitor é eliminado do MasterChef após preparar robalo sem tempero

Em uma das dinâmicas do episódio, os participantes formaram duplas e foram separados por um muro. Enquanto um deles tinha em mãos fotos e informações sobre a receita a ser preparada, o outro precisava das orientações do colega para reproduzir o prato.

O analista de sistemas recebeu elogios dos outros participantes por seu caráter e, ao longo da temporada, conquistou fãs na internet. Ele começou a oitava temporada do MasterChef com dez mil seguidores e hoje tem 56 mil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um robalo em que faltou tempero e sobrou acidez foi o motivo da eliminação do analista de sistemas Heitor, 30, no episódio desta terça-feira (23) do MasterChef Brasil (Band). Ele já havia participado da temporada sete do programa.

