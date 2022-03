Heidi Montag come coração de animal cru para ajudar com fertilidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Heidi Montag, 35, foi flagrada comendo um coração de bisão completamente cru em Los Angeles na última quinta-feira (10). Segundo a revista norte-americana People, ela está explorando novas dietas enquanto tenta conceber um segundo filho com seu marido Spencer Pratt.

"Adoro experimentar coisas novas. Sempre me interessei muito por vários tipos de dietas", disse a atriz à revista. "Quando você pensa sobre onde estão a maioria dos nutrientes disponíveis para os humanos sem toxinas, os órgãos são partes muito nutritivas dos animais. Culturalmente, os órgãos são uma parte crítica [para a dieta]. Comer fígado cru vai preservar [ao consumidor] tantos nutrientes quanto possível".

Montag afirmou que está tentando engravidar há mais de um ano e meio, e que está disposta a tentar "coisas diferentes". "É uma ótima fonte de nutrientes. Eu me senti incrível com esta dieta. Com muito mais energia, clareza, aumento da libido e melhora geral na dor crônica que tive. Também agora estou tomando os suplementos, que melhorou meu ciclo menstrual."

A atriz também reconheceu que "sempre existe o risco de comer cru assim como comer sushi cru". "Acontece que eu gosto de comer órgãos no estilo sushi", acrescentou. "Definitivamente me adaptei ao sabor. Gosto do sabor cozinhado. Quer dizer, adoro foie gras".

Antes do clique feito pela People, ela já havia sido vista comendo fígado cru e testículos de touro em um vídeo que ela mesma publicou em seu Instagram, no mês passado.