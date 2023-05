HBO Max anuncia primeira série biográfica sobre Roberto Bolaños, o criador de 'Chaves'

"Ter a oportunidade de contar a história do seu pai é uma alegria enorme. Ele era um homem pequeno com um grande coração. E assim, teremos a missão de mostrar ao mundo um ser talentoso e ao mesmo tempo pai, marido, amigo, irmão", disse Roberto Gómez Fernández, em comunicado oficial.

Em colaboração com Roberto Gómez Fernández, filho do Chespirito, a série mostrará os desafios enfrentados pelo pai, que foi ator, comediante, dramaturgo, escritor, roteirista, compositor, diretor e produtor de televisão mexicano.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberto Gómez Bolanõs ganhará uma série biográfica pela HBO Max. Em comunicado oficial nesta segunda-feira (22), a plataforma de streaming confirmou o desenvolvimento da produção, intitulada "Sem Querer Querendo", para falar sobre a história do criador de "Chaves" e de mais de 100 personagens do humor assinados por ele.

