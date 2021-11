HBO disponibiliza conteúdo gratuito para passageiros Latam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passageiros de voos nacionais e internacionais da Latam podem assistir gratuitamente a diversos conteúdos da HBO nos aviões. O acervo está disponível na plataforma Latam Play.

Entre os títulos disponibilizados estão alguns daqueles liberados no serviço de streaming HBO Max, como as estreias exclusivas "Friends: The Reunion" e "Raised by Wolves". Também estão disponíveis as séries "Chernobyl", "Mare of Easttown" e "The Undoing".

A novidade estará disponível tanto para os voos nacionais quanto internacionais da companhia. Nas aeronaves Boeing modelo Boeing 767, 777 e 787 há telas embutidas nos assentos com acesso direto ao serviço da empresa que dá acesso ao conteúdo.