Harvey Weinstein é flagrado com contrabando de doces na cadeia, diz site

O ex-produtor segue preso no Centro de Tratamento Correcional, a unidade médica dentro da prisão das Torres Gêmeas, no centro de Los Angeles, enquanto aguarda julgamento por 11 acusações de estupro e agressão sexual.

De acordo com o TMZ, Weinstein alegou que trouxe os chocolates com ele quando foi extraditado de Nova York em julho. Mas essa parte da história pode não ser real, pois antes de ser detido ele foi revistado e nada havia sido encontrado em sua posse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acusado por mais de dez casos de estupro e agressão sexual, o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, 69, foi flagrado dentro da cadeia, em Los Angeles, com contrabando de doces de chocolate com caramelo, chamados de Milk Duds.

