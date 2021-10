Harry Styles revela significado do sucesso 'Watermelon Sugar'

"Eu queria dizer que o jovem está perdido. Vocês estão todos repreendidos em nome do Senhor. Onde estão os valores? O jovem acabou", brincou. "O que aconteceu com a inocência da fruta? O jovem pegou uma melancia e... o jovem acabou. É o fim do jovem", completou Leifert.

Durante um show realizado em Nashville, no Tennessee, Estados Unidos, o cantor começou dizendo: "essa música é sobre... não importa do que se trata. É sobre... a doçura... da vida", e em seguida disparou que "é também sobre o orgasmo feminino, mas isso é totalmente diferente... não é realmente relevante".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.