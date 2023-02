'Harry Potter', de JK Rowling, vira série de livros mais vendida do mundo

Em termos de livros únicos mais vendidos, a série ainda ficaria atrás da Bíblia, que teria algo perto dos 5 bilhões de exemplares vendidos, seguido do livro de "O Livro Vermelho", de Mao Tsé Tung, com cerca de 820 milhões de cópias.

No Brasil, "Harry Potter" continua a ser um constante best-seller. De acordo com levantamento de 2022 do Instituto Nielsen, 45 cópias da série foram vendidas por hora no país e Rowling é a autora de maior faturamento no segmento infantojuvenil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.