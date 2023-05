Hailey Bieber revela medo de ter filhos com Justin: 'Choro por isso o tempo todo'

Mesmo com o medo, parece que o "baby" Bieber deve se tornar realidade em breve. Ao falar sobre expectativas para os próximos cinco anos de sua vida, Hailey citou crianças nos planos do casal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fama parece ser um problema para Hailey Bieber quando o assunto é maternidade. A modelo disse chorar o tempo todo com a apreensão trazida pela ideia de ter filhos com o marido, o cantor Justin Bieber. "Eu literalmente choro por causa disso o tempo todo", disse em entrevista ao Sunday Times divulgada neste domingo (14).

