Hailey Bieber é liberada de hospital após apresentar problemas no cérebro

Fontes afirmam ao portal que Hailey foi liberada do hospital, mas que os médicos continuam procurando a origem do problema.

Os médicos teriam feito vários testes para ver se o coronavírus é a causa do problema, já que Justin foi diagnosticado com Covid-19 há algumas semanas, fazendo com que cancelasse a data de seu show em Las Vegas. O cantor se recuperou, mas sua esposa poderia ter se infectado em seguida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.