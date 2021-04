Hackers atacam site da Biblioteca Nacional na mais recente invasão ao governo

O ciberataque, do tipo ransomware -palavra que deriva do inglês para "resgate"-, é do mesmo estilo daquele que atingiu, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça em novembro.

Desde então, a plataforma, que congrega registros históricos de livros, revistas e documentos do país e é importante fonte de consulta para pesquisadores, está fora do ar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O site da Biblioteca Nacional, órgão ligado à Secretaria de Cultura do governo federal, foi alvo de um ataque de hackers no último domingo.

