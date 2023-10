Gwyneth Paltrow diz que usa o Oscar, que recebeu em disputa com Fernanda Montenegro, como peso de porta

No ano em que Gwyneth Paltrow conquistou o Oscar, ela competiu com outras talentosas atrizes, como Fernanda Montenegro por "Central do Brasil", Cate Blanchett por "Elizabeth", Meryl Streep por "Amor Verdadeiro" e Emily Watson por "Hilary e Jackie".

Em uma participação na série "73 Questions" da publicação, a artista mostrou sua estatueta do Oscar no jardim de sua casa e declarou de forma descontraída: "É o meu peso de porta". Ela complementou afirmando que o prêmio desempenha essa função "perfeitamente". Há um tom de risadas na conversa, o que dá indícios de ser uma brincadeira.

