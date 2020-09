Gusttavo Lima vira avatar em jogo virtual em 3D com referências medievais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gusttavo Lima, 31, que vai lançar em breve o DVD "The Legacy", virou a estrela de um game em 3D com o objetivo de divulgar o novo trabalho.

Com o nome de "The Legacy - Game", o jogo virtual tem referências medievais e traz o músico como personagem principal. Para isso, ele foi transformado em um avatar.

No game, os fãs poderão cumprir missões diárias para acumular pontos que poderão ser trocados por roupas e acessórios para customizar os avatares.

Ao todo, serão três níveis. Em cada um deles, a temática é associada à letra dos singles de trabalho do DVD. A primeira fase entra no ar já na sexta-feira (18).

A primeira música de trabalho do álbum é "De Menina Pra Mulher", que será lançada nesta quinta-feira (17), às 21h, nas plataformas digitais.

Já o clipe, que tem cenário inspirado na série "Game Of Thrones", entra no canal do artista no YouTube também na sexta-feira, a partir das 11h. As imagens foram registradas durante a gravação do DVD, que ocorreu no dia 28 de julho, na Villa Cavalcare, em Goiânia.

"Estou muito contente com este lançamento, que será diferente de tudo o que já fizemos até aqui", disse o cantor. "Esse DVD representa um grande marco pra gente e foi gravado com muito carinho, contando com um repertório incrível, cenário impecável e arranjos fantásticos."

"Infelizmente, não tivemos público, por conta do momento que estamos enfrentando, mas cantei como se tivesse 100 mil pessoas na minha frente", garantiu. "Espero que vocês curtam o resultado!"