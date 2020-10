Gusttavo Lima desabafa após separação e ofensas recebidas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gusttavo Lima, 31, resolveu fazer um desabafo após as declarações de Andressa Suita, 32, de que ele terminou com ela sem motivo.

No Twitter, o artista publicou uma mensagem explicando que não poderia temer dar um passo atrás. "Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar", postou.

Em seguida, Lima publicou uma segunda mensagem, mas logo depois de sofrer críticas decidiu apagar. Nela, escrevia: "Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você. Diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz".

O cantor está envolvido em uma separação polêmica com Suita. Andressa Suita, nesta terça, falou pela primeira vez sobre o término do seu casamento com o cantor. Por meio de vídeos publicados no Stories do Instagram, ela disse que a separação "foi um choque" e que a decisão partiu do sertanejo, que a acordou de madrugada na segunda passada (5) para lhe comunicar sobre a vontade de colocar um ponto final na relação.

"Até domingo passado [4] estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de domingo para segunda [5] fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento", disse.

O cantor está recebendo críticas nas redes sociais. Tanto que muita gente começou a associar o nome dele ao termo "boy lixo" nas redes sociais.