Gustavo Mioto diz que Prêmio Multishow precisa de olhar melhor ao sertanejo

"Eu acho que o sertanejo é o ritmo popular do momento do Brasil, ele não está sendo desvalorizado", disse. "Falta um bom olho para o país onde o prêmio se situa."

Mioto também defendeu que o problema envolve uma falta de sintonia com o público do país.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gustavo Mioto voltou a criticar o Prêmio Multishow nesta terça-feira (5). Durante o evento de fim de ano do Spotify, o artista comentou mais uma vez a sua insatisfação com o espaço dado pela premiação ao sertanejo, gênero musical que toca.

