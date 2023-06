Gustavo Mioto diz que ele e Ana Castela não querem rotular relação

"No programa, percebi umas brincadeiras diferentes. Depois mandei uma mensagem para ela quando estava na praia. Disse que faltava ela do meu lado", afirmou Gustavo.

Segundo o novo casal, o primeiro beijo aconteceu em novembro do ano passado. Gustavo disse que pediu o telefone de Ana depois de ela participar da temporada do TVZ apresentada por ele no Multishow. Na ocasião, a cantora chegou a passar uma cantada no sertanejo: "Eu fiquei sabendo que gato tem sete vidas. Quer dividir uma comigo?", perguntou ela.

