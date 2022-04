Gustavo diz se arrepender de mandar Paulo André ao Paredão do "BBB22"

A votação começou com a indicação de Gustavo. Como motivo, ele alegou que Paulo André seria o mais votado pela casa e por isso gostaria de mexer com as estruturas da votação. Em seguida, ele indicou a Eslô por nunca ter ido.

Douglas, Eslovênia e Paulo André estão no Paredão. Enquanto P.A e Eslovênia foram indicados pelo Líder, Gustavo, D.G foi o mais votado pela casa. Um deles sairá no domingo (3).

