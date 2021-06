Gunther, de 'Friends', diz que está em tratamento contra câncer na próstata

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator James Michael Tyler, 59, conhecido por interpretar Gunther em "Friends", disse nesta segunda (21) que está em tratamento contra um câncer de próstata em estágio avançado. Em entrevista ao programa Today Show, ele afirmou que recebeu o diagnóstico da doença em 2018, e que o tumor se espalhou para os ossos e a coluna.

"Tenho lidado com esse diagnóstico há quase três anos. ... É o estágio 4 [agora]. Câncer em estágio avançado. Então, eventualmente, você sabe, provavelmente vai me pegar."

O ator afirmou que a doença foi detectada em um check-up. "Quase imediatamente, meu médico me ligou e disse: 'Ei, eu preciso que você venha amanhã porque eu suspeito que você pode ter um problema sério com sua próstata", disse ele sobre o resultado dos exames iniciais.

Por um ano, Tyler disse que o tratamento com terapia hormonal "funcionou incrivelmente bem", e ele conseguiu manter a vida normal. "Tudo que eu tinha que fazer era tomar uma pílula pela manhã e à noite, e bum: a vida estava bem normal", afirmou o ator, acrescentando que se sentia bem e não tinha sintomas.

Posteriormente, porém, o tumor se espalhou para os ossos e a coluna, e levou à paralisa da parte inferior do seu corpo. Segundo ele, o câncer sofreu uma mutação "bem na época da pandemia", o que prejudicou a realização de exames e tratamento.

No momento, ele disse que está fazendo quimioterapia, mas ressaltou a importância do diagnóstico precoce. "Muitos homens, se descobrirem cedo, é facilmente tratável", destacou Tyler. "Não quero que as pessoas tenham que passar pelo que tenho passado. Isso não é ... um processo fácil."

O ator completou que por causa do tratamento não pôde comparecer pessoalmente no "Friends - The Reunion", especial da série que foi ao ar nos EUA pela HBO Max no fim de maio e reuniu os seis atores principais da atração --no Brasil, vai ao ar no dia 29 de junho. Mas Tyler participa do encontro por videoconferência.

"Eu queria fazer parte disso, e inicialmente eu iria estar no palco com eles", afirmou. "Foi agridoce, honestamente. Fiquei muito feliz por ter sido incluído. Decidi não fazer parte disso pessoalmente, e fazer uma aparição no Zoom, basicamente, porque não queria aborrecer, sabe? ... Eu não queria ser como 'oh, e por falar nisso, Gunther tem câncer.' "

Ele acrescentou que agora, seu objetivo é encorajar as pessoas a ficarem atentas e realizarem os exames necessários com a esperança de conseguir salvar vidas. "Essa é a minha única razão para assumir a doença [...] Essa é a minha nova função."

Tyler afirmou ainda que usa o bom humor para lidar com a situação e que tem valorizado cada momento. "Não desista. Continue lutando. Mantenha-se o mais leve possível. E tenha metas. Estabeleça metas. Minha meta no ano passado era ver meu 59º aniversário. Fiz isso em 28 de maio. Minha meta agora é para ajudar a salvar pelo menos uma vida com esta notícia."