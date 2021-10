Guitarrista Tom Morello diz que fãs se decepcionam ao saberem que ele é negro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Morello, 57, contou que muitos fãs ficam desapontados ao encontrá-lo pessoalmente e descobrir que ele não é branco. O compositor e guitarrista que fez sucesso em carreira solo, mas também integrando as bandas Rage Against the Machine e a extinta Audioslave afirmou que frequentemente encontra fãs que não percebem que ele é negro.

Em entrevista ao The Independent, Morello relembrou um episódio em que um fã o repreendeu por seu suposto "privilégio de homem branco" pela amizade com o músico negacionaista Tom Nugent. "Eu não sou branco", respondeu o guitarrista no Twitter. O artista relembrou que no início da carreira teve problemas inversos, com intrusos racistas que exigiam que ele tocasse músicas de Jimi Hendrix.

Houve ainda um incidente nos bastidores de um show no qual o guitarrista de "uma famosa banda de metal" queria conhecer Morello. O músico passou direto pelo guitarrista e se apresentou a "esse grande cara branco com cabelo comprido", nas palavras do artista, pensando que este era o famoso músico do Rage [Against the Machine].

"Eles não conseguiam imaginar um guitarrista de rock and roll de pele escura. [Fãs que] presumem que eu sou branco e descobrem de forma diferente podem ficar desconfortáveis. Eles ficam bravos: 'Você não é...!' É muito perturbador para eles", diz Morello.

Filho do diplomata queniano Ngethe Njoroge, Morello foi criado pela mãe, a professora e ativista Mary Morello --a quem se refere como "membro mais radical da família" --após o pai voltar a Nairóbi. "Eu era o único garoto negro em uma cidade toda branca", relembrou o artista, que atribui à mãe, descendente de italianos e irlandeses, seu engajamento em causas sociais. "Estava em mim sempre defender os oprimidos".

Morello lançou nesta sexta-feira (15) o álbum solo "The Atlas Underground Fire", que contou com a participação de artistas como Bruce Springsteen e Eddie Vedder. Ele é casado com Denise Luiso desde 2009, com quem tem dois filhos: Rhoads, 14, e Roman, 9.